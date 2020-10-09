РИАМО - 9 окт. Познавательные уроки и творческие мастер-классы в онлайн-формате проекта «Детская площадка онлайн» пройдут с 13 по 17 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы присоединиться к мастер-классам, потребуется регистрация на платформе Zoom. Родителям необходимо заполнить короткую анкету, обязательно указав в ней адрес действующей электронной почты», - говорится в сообщении.

13 октября с детьми шести лет проведут литературно-музыкальное занятие. Дети придумают свою сказку и танец. 14 октября участников научат интересно рассказывать истории и делать красивые фото на телефон. Регистрация доступна по ссылке https://zoom.us/meeting/register/tJcscuCprD8sHtKScQDrQMFW1trlL9Maixld.

16 октября детей от шести до 12 лет научат сочинять рифмы и быстро запоминать стихи, а 17 октября состоится квест «Путешествие в мир сказок», в котором надо победить злую королеву. Зарегистрироваться можно здесь: https://zoom.us/meeting/register/tJIocOmspz4iE9Z5_c2Mb5mmJCkpSI8C1cN1.

Школьные каникулы в столице начались 5 октября. Из-за ситуации с распространением коронавируса их продлили до 18 октября.​