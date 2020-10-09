РИАМО - 9 окт. В этом году документы на новое жилье по программе реновации в ТиНАО оформила 261 семья, пять старых домов расселены полностью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К началу октября в ТиНАО новые квартиры по программе реновации получили жители 15 домов в поселках Шишкин Лес и Армейский, а также в городском округе Щербинка», - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, расселение этих домов почти завершено. В настоящее время документы на новое жилье оформили 706 человек или 261 семья. Кроме того, еще 70 человек сейчас занимаются оформлением документов.

С начала года в ТиНАО ввели в эксплуатацию два дома по реновации. Они находятся в поселке Шишкин Лес. При этом еще четыре здания строятся, и один дом в поселении Мосрентген планируют ввести до конца этого года.

В программу реновации в ТиНАО включили 251 дом. Новые квартиры получат 8,4 тысячи семей.​