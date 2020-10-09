РИАМО - 9 окт. Жители столицы подали 5044 заявки, чтобы высадить саженцы в 26 столичных парках Москвы этой осенью, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В прошлом году по заявкам горожан мы высадили две тысячи деревьев, в этом году получили в 2,5 раза больше заявок», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, участники акции высаживают дерево в честь рождения ребенка. Проект «Наше дерево» стал популярным у москвичей и теперь его планируют проводить два раза в год – осенью и весной. В настоящее время в парках столицы есть место для более 20 тысяч новых деревьев.

Самым популярным деревом, которое москвичи выбирали для высадки этой осенью, стала липа. На нее подали заявку 2177 раз. Кроме того, в парках появятся саженцы клена, сосны и ивы. Среди парков жители столицы чаще всего выбирали «Битцевский лес» и Измайловский парк.

Подать заявку на участие в проекте и узнать подробности можно на сайте www.mos.ru/services/nashe-derevo/.​