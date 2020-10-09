РИАМО - 9 окт. По состоянию на 7:30 пятницы 11844 пассажиров старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьников пытались зайти в московское метро более 30 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Обстановка на станциях спокойная, скоплений на вход нет», – говорится в сообщении.
Льготный проезд для школьников и пожилых людей по социальным картам временно приостановили в пятницу. Данная мера проводится, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Оплаченные билеты на социальных картах, действие которых приостановлено, будут продлеваться. Это сделают после того, как временная блокировка будет снята.
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9 ОКТЯБРЯ
- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.
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