РИАМО - 9 окт. По состоянию на 7:30 пятницы 11844 пассажиров старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьников пытались зайти в московское метро более 30 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Обстановка на станциях спокойная, скоплений на вход нет», – говорится в сообщении.

Льготный проезд для школьников и пожилых людей по социальным картам временно приостановили в пятницу. Данная мера проводится, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Оплаченные билеты на социальных картах, действие которых приостановлено, будут продлеваться. Это сделают после того, как временная блокировка будет снята.

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