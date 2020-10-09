РИАМО - 9 окт. Спустя три года работ завершена реставрация дома Лопатиной на Большой Никитской, где находится резиденция посла Бразилии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К настоящему моменту завершились комплексные работы по сохранению этого памятника архитектуры. Реставраторы вернули исторический облик всем помещениям и фасадам здания», - рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, дом знаменит своими необычными фасадами, выполненными в неорусском стиле. Итоги реставрации подведет комиссия экспертов, которые оценят качество выполненных работ.

Реставрация проходила в четыре этапа. Сначала привели в порядок подвал, потом перекрытия этажей. На третьем этапе провели масштабную реставрацию кровли и интерьеров. В заключение специалисты обновили фасады здания и благоустроили территорию.

Дом Лопатиной построили в 1876 году. Его передали посольству Бразилии в нашей стране в 1963 году.​