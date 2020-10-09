РИАМО - 9 окт. Боеприпас времен Великой Отечественной войны был обнаружен в Наро-Фоминском городском округе в селе Петровское, его уничтожили силами министерства обороны РФ, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 17:17 08 октября от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте была выставлена охрана силами УМВД Селятино. Боеприпас был изъят и уничтожен силами министерства обороны России.