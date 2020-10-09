РИАМО - 9 окт. В столице утвержден предмет охраны бывшего чайного магазина купца Перлова, трехэтажный особняк конца XIX века в псевдокитайском стиле находится на Мясницкой улице, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Особняк является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства.

«Это замечательное здание — важная часть архитектурного облика Мясницкой улицы и Москвы в целом. Теперь его реставрацию можно будет проводить только в соответствии с утвержденным предметом охраны», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Здание возвели в 1890-1893 годах для купца Сергея Перлова, который был основателем чайной компании. На первом этаже дома был чайный магазин, на втором и третьем — апартаменты семьи хозяина, а также съемные квартиры. В 1896 году внешность здания была оформлена в псевдокитайском стиле.

«Оформление фасадов, задуманное в свое время как ловкий рекламный ход, до сих пор восхищает прохожих и посетителей магазина», — отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Перлов решился оформить дом в псевдокитайском стиле, потому что канцлер Китайской империи Ли Хунчжан хотел приехать на коронацию Николая II. Купец намеревался поразить китайского лидера, желая заключить с ним договоры по поставке чая. Точно не установлено, увидел ли Хунчжан дом Перлова, однако внешний вид здания стал притягивать покупателей в чайный магазин, а дом на Мясницкой стал самым популярным «чайным» местом российской столицы.

После революции в доме разместили коммуналки, а на первом этаже был магазин «Чаеуправление». К концу XX века здание сильно обветшало. Работы по реставрации шли долго — с 2000 по 2011 год. В наши дни в необычном особняке по-прежнему находится чайный магазин.