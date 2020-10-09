РИАМО - 9 окт. Возгорание ликвидировали в ночь на пятницу в частном доме, расположенном в поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Пожар произошел в самом доме и сарае. Угроза распространения отсутствовала.

«В 03:18 9 октября поступило сообщение о пожаре в частном доме. Там наблюдалось открытое горение частного дома и сарая по всей площади – 60 квадратных метров», - говорится в сообщении.

О локализации пожара было объявлено в 03:58, ликвидация открытого горения произошла в 4:26, в 6:40 – полная ликвидация.

В тушении пожара участвовали 7 единиц техники, 20 человек из них от МЧС - 6 и 2 единицы техники.