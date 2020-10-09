РИАМО - 9 окт. В Москве за минувшие сутки умерли 33 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

Таким образом, общее число жертв достигло 5530. С начала пандемии, по данным на 8 октября, в столице выявлено 318 111 случаев заражения данной инфекцией, вылечились 257 703 пациента.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

Домашний режим для граждан 65 плюс и людей с хроническими заболеваниями в Москве возобновили с 28 сентября.

С 5 октября работодатели в столице обязаны перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. Для того, чтобы строже контролировать соблюдение этой меры, власти обязали каждую неделю сообщать о переводе работников на удаленку в правительство столицы.

С пятницы будут временно заблокированы транспортные карты московских школьников и пенсионеров. У учащихся — до конца двухнедельных каникул, у граждан из групп риска — до 28 октября.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.