РИАМО - 9 окт. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается температура на два-три градуса выше климатической нормы, столбики термометров поднимутся до отметки в 16 градусов, при этом в регионе прогнозируют кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 9 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 12-14, по области 11-16 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер прогнозируют южного направления 5-10 метров в секунду.

Такая температура на 2-3 градуса выше климатической месячной нормы. При этом фон атмосферного давления также будет слегка завышенным. Это может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.