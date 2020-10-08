РИАМО - 8 окт. Если москвичи не будут ответственно соблюдать масочно-перчаточный режим, а также социальную дистанцию, то власти города могут ввести более жесткие ограничения в связи с коронавирусом, передает РИА Новости.

По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, в городе наблюдается серьезный рост случаев коронавируса.

«Цифры распространения коронавируса <…> неутешительны. Это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток», — сказал Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, если горожане будут сознательно соблюдать все предписанные требования, то это не повлечет за собой введение более жестких ограничительных мер.

Он добавил, что городские власти значительно усилили контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора.

Ранее в Москве ввели ограничения из-за распространения коронавируса. Пожилых жителей, а также людей с хроническими заболеваниями призывали соблюдать домашний режим.Государственные московские школы с 5 октября ушли на двухнедельные каникулы. Соцкарты школьников и граждан 65+ будут заблокированы для проезда на транспорте с пятницы, 9 октября.

Кроме того, не менее 30% сотрудников организаций должны перейти на удаленную работу. Организации и предприятия обязаны каждую неделю информировать правительство столицы о переводе сотрудников на дистанционный режим.

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Текстовая трансляция

8 ОКТЯБРЯ

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