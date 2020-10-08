РИАМО - 8 окт. Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев, подводя итоги работы за девять месяцев текущего года, заявил, что две трети обращений подмосковных предпринимателей связаны с темой пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

«Всего за 9 месяцев 2020 года в аппарат и общественные приемные уполномоченного в муниципальных образованиях Подмосковья поступило более 7,1 тысяч обращений предпринимателей, среди них – чуть более 2,3 тысяч официальных письменных и 4,8 тысячи устных. Стоит отметить, что в 2020 году две трети обращений так или иначе связаны с коронавирусной тематикой», – сказал Головнев.

Он отметил, что в 20 раз увеличилось количество консультаций, оказываемых предпринимателям как в устной, так и в письменной форме. Число обращений, поступивших в текущем году существенно превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

По словам регионального бизнес-омбудсмена, основная масса обращений в период с марта по июль 2020 года включительно касалась вопросов, связанных с соблюдением ограничений (55,4%), 33,9% содержали просьбы о смягчении введенных ограничений и 10,7% обратившихся направили свои предложения об изменениях в законодательстве.

В одной трети обращений вошли жалобы на действие или бездействие правоохранительных органов (21,2%), вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями (17,1%), вопросы по нарушениям в сфере госзакупок (14%), по административным барьерам (13,4%), налогам (11,2%), нестационарной торговле (8,4%), контрольно-надзорной деятельности (4%), теме ЖКХ (3,7%), транспорту (2,2%), строительству (0,9%), рекламе (0,8%).

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8 ОКТЯБРЯ

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