РИАМО - 8 окт. Компания «Яндекс» обновила программу «Помощь рядом», которая отныне стала постоянной программой по поддержке благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Яндекс» организует поездки для маломобильных детей и взрослых, а также бесплатно предоставляет благотворительным фондам свои сервисы для бизнеса.

«В этом непростом году мы много сотрудничали с благотворительными фондами и в деталях узнали, как устроена их работа. Фонды сопровождают своих подопечных на каждом шагу: консультируют, помогают собрать документы, заботятся о том, как человек будет добираться до места лечения. С нашей помощью они смогут решать многие задачи быстрее», – сказала руководитель программы «Помощь рядом» Ольга Никитушкина.

Поездки на такси первыми начнут совершать подопечные фондов «Подарок ангелу», «ОРБИ», «Перспективы», «Спина бифида», «Хрупкие люди» и «Дом с маяком». Еще 44 фонда получили доступ к сервисам «Яндекса» для бизнеса.

Чтобы подключиться к «Помощи рядом», фонду необходимо подать заявку и пройти верификацию у партнеров — фонда «Друзья», который также выступает стратегическим консультантом программы, и теплицы социальных технологий.

«Помощь рядом» пополнит список социально значимых проектов «Яндекса», крупнейший из которых — образовательная инициатива. В будущем у программы появятся новые направления.​