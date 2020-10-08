РИАМО - 8 окт. Московская прокуратура организовала проверку в связи с падением рабочего с высоты при проведении отделочных работ в многоквартирном доме на Нижегородской улице, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, двое рабочих проводили фасадные работы на уровне седьмого этажа. В результате обрушения строительной люльки 27-летний мужчина упал с высоты и скончался, второй успел зацепиться за перила балкона и остался жив», – уточняется в сообщении.

Во время проверки сотрудники прокуратуры проверят действия ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.