РИАМО - 8 окт. В квартире многоэтажки на Новочеркасском бульваре в столице произошел пожар, в ходе тушения возгорания спасли одного человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«В 20:42 поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 29», – уточняется в сообщении.

Горела квартира на шестом этаже 22-этажного жилого дома. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

В 20:55 пожарные ликвидировали возгорание и спасли одного человека. Пострадавших в результате происшествия нет.