РИАМО - 8 окт. Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 жителям Подмосковья нужно соблюдать требования Роспотребнадзора при нахождении в общественных местах и парках, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«При посещении парков и общественных пространств просим всех соблюдать меры предосторожности – носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, чтобы не пришлось вводить жесткие ограничения, жителям следует быть ответственными и дисциплинированными. Это позволит не закрывать экономику и бизнес, а также сохранить жизни людей.

При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать врача через портал Госуслуги или по телефону: 8 800 550-50-30.

За весь период пандемии в Подмосковье выявили 76 145 случаев заражения Covid-19. Скончались 1390 человек. Выздоровели и выписались 57 811 человек.

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Текстовая трансляция

8 ОКТЯБРЯ

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