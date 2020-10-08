РИАМО - 8 окт. Тушинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителей столицы 69-летней Тамары Фетисовой, 34-летней Хатуны Джанишвили, 51-летних Руслана Алимханова и Дмитрия Вирченко за мошенничество в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Установлено, что летом 2011 года Алимханов и Вирченко получили информацию об объекте недвижимости – квартире, расположенной на улице Серпуховский Вал, стоимостью более 11,9 миллиона рублей и принадлежащей на праве общей совместной собственности мужчине, находящемуся на принудительном стационарном лечении, и его сестре, умершей в августе 2010 года», – уточняется в сообщении.

Кроме того, они получили паспорт потерпевшего с правоустанавливающими документами на квартиру. Чтобы завладеть правом собственности на квартиру, а затем продать ее, злоумышленники поменяли входную дверь. Так они получили доступ в квартиру и стали показывать жилье потенциальным покупателям.

Затем Алимханов привлек к совершению преступления Фетисову, которая организовала переход права собственности на половину доли квартиры умершей сестры потерпевшего к нему, а затем уже отчуждение в пользу сообщников всей квартиры. Для этого использовались подложные документы. Для реализации идеи Фетисова привлекла свою знакомую Джанишвили и других соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Сообщники создали условия для возможного проведения сделки по купле-продаже квартиры, продав ее за стоимость ниже рыночной и причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Фетисову приговорили к шести годам лишения свободы, Джанишвили к 10 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Алимханова – к 4,5 годам лишения свободы, Вирченко – к 3,5 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.