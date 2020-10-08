РИАМО - 8 окт. Роспотребнадзор опечатал отделение «Альфа-банка» на улице Люблинской в столичном районе Марьино из-за нарушений мер профилактики коронавируса, сообщил журналистам ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Роман Павлов.

«Сотрудниками Роспотребнадзора совместно с ОАТИ проведено мониторинговое обследование помещения отделения «Альфа-банка» на улице Люблинская, 171. Выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — сказал Павлов.

По его словам, в офисе банка не было бактерицидных облучателей воздуха, термометрия при входе в отделение не проводилась. Кроме того, в местах общего пользования не было антисептиков.

Кроме того, специалистам не представили подтверждающую документацию исследования сотрудников на Covid-19 методом ПЦР. Отделение банка также не представило запас масок и перчаток для работников, а также дезинфицирующих средств.

«Входная группа дверей данного отделения опечатана. Возбуждены материалы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы будут переданы в районный суд», — добавил Павлов.

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