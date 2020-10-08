РИАМО - 8 окт. Правительство Подмосковья и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет эффективному развитию имущественного комплекса Подмосковья, а также предпринимательству региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин и замгендиректора АСВ Мария Филатова подписали соглашение в Доме правительства Подмосковья», — говорится в сообщении.

Взаимодействие правительства области и АСВ началось в 2015 году. За это время переданы и вовлечены в хозяйственный оборот порядка 5,4 тысячи гектаров земли, в том числе более 260 гектаров предоставлены в муниципальную собственность для обеспечения многодетных семей региона земельными участками.

Большие массивы земель переданы для размещения животноводческой фермы и комплекса переработки молока на территории Щелкова, для развития молочного производства – на территории Павловского Посада, для разведения коз и овец, выращивания картофеля и земляники — в Воскресенске, также для реализации различных сельхозпроектов на территории других округов.

«АСВ, как конкурсный управляющий ликвидируемых финансовых организаций, управляет значительными имущественными активами — землей и объектами капитального строительства. В рамках соглашения объекты недвижимости из перечня реализуемого АСВ имущества будут предложены подмосковному бизнесу для реализации инвестиционных и сельскохозяйственных проектов», — сказал Куракин.

Он добавил, что будет сформирован перечень объектов, отвечающий запросам представителей бизнеса.

В рамках соглашения АСВ будет предоставлять сведения об имущественных комплексах, находящихся в собственности ликвидируемых финансовых организаций, для размещения на информационных порталах правительства Московской области, чтобы представители бизнеса и сельхозпроизводства могли получить его для реализации своих проектов.

«Одно из важнейших направлений деятельности агентства в рамках управления ликвидационными процедурами — эффективная продажа имущества финансовых организаций для формирования конкурсной массы в максимально возможном объеме и расчетов с кредиторами», — отметила Филатова.

Под управлением АСВ находится более 4 тысяч гектаров земли различного назначения.

«Наша совместная с правительством Московской области работа позволит создать необходимые условия для активного участия предпринимательского сообщества в проводимых торгах», — заключила Филатова.