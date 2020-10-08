РИАМО - 8 окт. Комитет по конкурентной политике Московской области, министерство имущественных отношений региона и некоммерческое партнерство «Гильдия риелторов Москвы» заключили трехстороннее соглашение об информационном сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Рассчитываем, что достигнутые договоренности позволят повысить интерес к конкурентным процедурам в Московской области и, следовательно, поспособствуют экономическому росту Подмосковья и помогут сделать жизнь жителей нашего региона комфортнее», – сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Она добавила, что подписанное трехстороннее соглашение стало первым шагом на пути к долгому и плодотворному сотрудничеству. Впереди ожидается много мероприятий.

Сотрудничество направлено на повышение эффективности земельно-имущественных торгов в регионе, а также привлечение интереса граждан и предпринимателей к таким торгам. Обмен опытом по указанным направлениям, несомненно, пойдет на пользу всем сторонам.

«Подписанное соглашение дает дополнительные возможности для привлечения к торгам большего количества участников, что поможет нам вовлекать имущество в оборот, а людям и юрлицам – реализовать свои проекты на территории Подмосковья», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Планируется проводить взаимные консультации, совместные круглые столы, выставки, рабочие встречи и тематические семинары.