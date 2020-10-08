РИАМО - 8 окт. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство пристройки к «Видновской гимназии» в Жуковском проезде в Ленинском городском округе, работы планируют завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Пристройка рассчитана на 250 человек. На данный момент на объекте ведутся работы по устройству систем инженерного обеспечения здания, отделке помещений, устройству фасада пристройки и благоустройству прилегающей территории и спортивной зоны гимназии.

«Строительство всех социальных объектов в Подмосковье мы держим на особом контроле. Работы на этой пристройке в Ленинском округе ведутся согласно графику. Прогнозируемый срок окончания работ — четвертый квартал 2020 года», — отметил начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Общая площадь зданий пристройки составляет более 7,5 тысячи квадратных метров. Внутри будут расположены учебные классы, пищеблок, библиотека, актовый и спортивные залы административные и бытовые помещения.

Следить за ходом строительства этого и других объектов в регионе можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».