РИАМО - 8 окт. Отсрочка оплаты за аренду имущества, которую получили подмосковные арендаторы, составила более 294,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В Подмосковье отсрочку оформили арендаторы по 672 договорам аренды на сумму, превышающую 294,3 миллиона рублей, из которых 86,3 миллиона рублей отсрочили арендаторы муниципального имущества и земли, 192,7 миллиона рублей – арендаторы государственной неразграниченной земли, а 15,3 миллиона рублей – арендаторы областной земли», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября 2020 года, погасить ее можно равными частями в 2021-2022 годах. С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября – 50% арендных платежей.

Подать заявление на предоставление данной меры поддержки можно через портал РПГУ.