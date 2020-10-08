РИАМО - 8 окт. Свыше 50% арочного пролетного строения надвинули на строящемся путепроводе через Ленинградское шоссе в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строящийся путепровод входит в составе Репинской развязки. На данный момент надвинуто более 660 тонн металлоконструкций.

«Строительство Репинской развязки началось в декабре 2019 года <...> К концу 2020 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода», – говорится в сообщении.

Пролетное строение монтируется по методу продольной надвижки. Сначала пролетное строение собирается на стапеле, сооруженном по оси моста, а затем надвигается в пролет по специальным накаточным устройствам с использованием гидравлических домкратов.

Длина арочного пролетного строения – 84 метра, ширина – 22,5 метра. Высота подмостового габарита – порядка 5 метров.

Строительство Репинской развязки позволит соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города и разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.