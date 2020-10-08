РИАМО - 8 окт. В Московском городском центре АО «Мосгаз» экспериментируют со сталью для газопроводов, результаты исследования лягут в основу экспресс-методики оценки ресурса газопровода, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В центре распломбировали ячейки с трубной сталью, которую выдерживали в специальных растворах пять лет. Условия ее хранения были максимально приближены к условиям эксплуатации газопроводов в Московском регионе.

«В ближайшую неделю извлеченные образцы пройдут структурный анализ, а затем их проверят на прочность в лаборатории разрушающего контроля на базе Московского городского центра «Мосгаза», — говорится в сообщении.

Это позволит оценить влияние характерной для Москвы среды на коррозионные процессы в стальных газопроводах.

В этом году Московский городской центр по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов (МГЦ) отмечает десятилетний юбилей.