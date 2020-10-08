РИАМО - 8 окт. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области за девять месяцев текущего года составил более 739,5 миллиона долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по мясной продукции – прибавили более 200%, по орехам и фруктам – более 200%, по мясным консервным изделиям – порядка 100%, по напиткам (алкогольные, безалкогольные, спирт, фруктовые соки) – порядка 40%», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Основные группы экспортируемой продукции — это напитки, которых продано на 124,9 миллиона долларов, сахаристые кондитерские изделия, которых экспортировали на 98,2 миллиона долларов. Также к основным группам относится и мясная продукция — 88,4 миллиона долларов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года список стран-импортеров подмосковной продукции агропромышленного комплекса увеличился за счет Австрии, Индонезии, Ирландии, Малайзии, Норвегии, Словении, Филиппин, Швейцарии и Аргентины.