РИАМО - 8 окт. На маршрутах двух Московских центральных диаметров до конца текущего года планируется открыть пять остановочных пунктов, новые станции появляются как в районах массового проживания людей, так и у существующих транспортных узлов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В октябре начались работы по благоустройству территории, находящейся рядом со станцией МЦД-1 Долгопрудная. Завершить работы в полном объеме запланировано до конца месяца. Здесь будет построен удобный транспортно-пересадочный узел с парковками, стоянками такси, велодорожкой и пешеходной зоной», – уточняется в сообщении.

Кроме того, будет проводиться перераспределение пассажирских потоков. Сейчас из-за застройки новых микрорайонов потоки увеличиваются. Это следует учесть и при строительстве новых участков МЦД. Кроме этого, нужно скорректировать существующие маршруты наземного транспорта.

В будущем планируется запустить еще три диаметра: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово. Пять диаметров общей протяженностью 375 километров со 186 станциями должны заработать до конца 2024 года.

Движение по МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск открыли 21 ноября 2019 года.