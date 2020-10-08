РИАМО - 8 окт. Сосудистые хирурги городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Зеленограде удалили 15-сантиметровую аневризму брюшного отдела аорты 83-летней пациентке, данная операция проводилась специалистами впервые, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Разрыв аневризмы диаметром более семи сантиметров в брюшном отделе аорты произошел у пациентки полтора года назад. Женщина выжила, но практически не двигалась. Повторной сосудистой катастрофы избежать не удалось. Аневризма выросла до 15 сантиметров, и начался повторный разрыв. Было решено провести операцию.

«Основная сложность была в том, что зажим, перекрывающий кровоток, пришлось накладывать выше почечных артерий. Работать пришлось очень быстро, поскольку длительное прекращение кровоснабжения могло нарушить работу почек», – сказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Кузнецов.

Врачи, определив оптимальный участок, перекрыли кровоток, пришили протез к аорте и возобновили кровоснабжение почечных артерий. Следующим этапом соединили протез с подвздошными артериями. В целом установка импланта заняла менее часа.

Восстановительный период проходил трудно. Врачи боролись за жизнь пациентки. Все функции удалось восстановить, и пациентка пошла на поправку.

«Это результат работы всей нашей клиники. Оперировали в выходной день – подключились практически все службы, каждый был готов прийти на помощь. И в течение госпитального периода все помогали», – отметила главный врач больницы Ирина Яроцкая.

Пациентку уже выписали. Она восстанавливается в домашней обстановке.