РИАМО - 8 окт. ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» представило опыт Московской области в сфере применения методов машинного обучения на основе нейронных сетей на третьей Всероссийской научно-практической конференции в сфере земельно-имущественных отношений «Эволюция кадастровой оценки и систем управления территориями», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

На конференции обсудили проблемы развития института государственной кадастровой оценки и цифровизации отрасли. Директор ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» Павел Бабкин рассказал об основных этапах работы ГБУ, достигнутых результатах и планах на ближайшее будущее. Отдельное внимание было уделено разработкам в области машинного обучения.

«При проведении государственной кадастровой оценки 2018 года и в последующей работе мы столкнулись с необходимостью оптимизации процессов и разработки собственного программного обеспечения, которое позволило бы решить несколько задач: увеличить скорость обработки данных, максимально автоматизировать рабочие процессы при исправлении ошибок в определении кадастровой стоимости объектов, минимизировать трудозатраты сотрудников, а также обеспечить необходимые инструменты для контроля всего процесса», - сказал Бабкин.

Он отметил, что на основе нейронных сетей в регионе создали систему кодирования земельных участков и интегрировали ее с используемым программным обеспечением. Также была создана система кодирования объектов-аналогов по тексту объявлений. Это положило начало «умному» подходу к накоплению базы объектов-аналогов, необходимой как для текущей работы, так и для проведения государственной кадастровой оценки в будущем.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, опыт внедрения в рабочие процессы Центра кадастровой оценки машинного обучения играет важную роль при проведении государственной кадастровой оценки, а также в текущей деятельности учреждения, поскольку позволяет снизить нагрузку на сотрудников и уменьшить количество ошибок, связанных с человеческим фактором.

«В ближайших планах Центра кадастровой оценки - внедрение нового блока, также разработанного на основе методов машинного обучения, который сможет «читать» поступающие в ГБУ обращения и распределять их для дальнейшей отработки по сотрудникам с учетом их компетенций и текущей загруженности. Благодаря этому технологическому решению учреждение будет готово к увеличению количества обращений граждан и организаций при проведении очередной государственной кадастровой оценки», - отметила Адигамова.