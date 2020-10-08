РИАМО - 8 окт. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который обвиняется в вымогательстве, клевете, оскорблении представителя власти и незаконном распространении порнографических материалов, сообщается на официальном сайте ГСУ СК России по Москве.

Известно, что осенью 2017 года он вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение его фотографий интимного характера. Однако, не получив денег, он опубликовал фото в одном из сообществ в социальной сети. По такой же схеме он поступил и осенью 2018 года.

«Также в своем сообществе Воронцов опубликовывал оскорбления в отношении действующих сотрудников органов внутренних дел и материалы заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство одного из адвокатов Московской области», - говорится в сообщении.

Следователи проделали огромную работу перед тем, как отправить дело в прокуратуру. Были проведены сложные судебные экспертизы, в том числе искусствоведческая и лингвистическая, изъята переписка фигуранта в одной из социальных сетей, изобличающая его в инкриминируемых деяниях.

В ходе задержания у Воронцова были изъяты более 3 миллионов рублей. Общая сумма арестованных денежных средств составила свыше 19 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.