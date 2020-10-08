РИАМО - 8 окт. Депутаты Мособлдумы работают над законом о наделении правительства региона полномочиями проводить сводные расчеты загрязнения воздуха, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В послании Федеральному Собранию 15 января президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость формирования системы государственного экологического мониторинга, а задача по реализации планов по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха поставлена 23 сентября на встрече с сенаторами. Сейчас у правительства нет таких полномочий.

«Почему необходимо проводить сводные расчеты? Все просто. Их результаты — это обобщенные сведения о концентрации загрязняющих веществ. Эти сведения отражают реальное состояние воздуха, которым мы дышим. Также сводные расчеты позволяют прогнозировать изменения состояния атмосферного воздуха, например, в связи с модернизацией, ликвидацией или строительством новых объектов, которые негативно влияют на окружающую среду», — отметила председатель комитета Алла Полякова.

Он уточнила, что результаты таких расчетов используются при формировании генеральных схем развития городов, регионов, промузлов, градостроительных регламентов, инвестиционных проектов и принятии иных решений.

«Государственный экологический мониторинг и сводные расчеты позволяют более точно устанавливать источники негативного воздействия и уменьшать их влияние на экологию региона, усовершенствовать систему госконтроля. В том числе, такой мониторинг станет механизмом, позволяющим выявлять и пресекать нарушения законодательства в области охраны окружающей среды», — пояснила председатель.

Расчеты проводятся на основании данных, поступающих со стационарных и передвижных постов наблюдения за воздухом. Сейчас в Московской области ведется масштабная работа по контролю за выбросами в атмосферу. Устанавливаются стационарные посты наблюдения.

Исследования состояния атмосферного воздуха ведутся минимум по 11 загрязняющим веществам: оксид углерода (CO), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), метан (CH4), озон (O3), взвешенные вещества и взвешенные частицы (PM2.5, PM10).

По данным регионального Минэкологии на территории городского округа Люберцы установлено 15 малогабаритных стационарных экологических постов наблюдения, в Балашихе — девять, в Богородском округе — один. Кроме того, восемь постов наблюдение также установлено в районе полигонов и КПО: четыре поста в Шатуре, четыре — в Орехово-Зуеве.

«Таким образом, в нашем регионе есть все, для того чтобы организовать проведение сводных расчетов. В настоящее время ведем активную работу над проектом закона, сейчас документ проходи все процедуры согласования», — резюмировала Полякова.