РИАМО - 8 окт. В городском округе Зарайск открылась социальная ярмарка «Ценопад» на 40 торговых мест, она будет работать до 11 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Еженедельно в одном из городов Подмосковья жителям доступны свежие и качественные продукты напрямую от производителя с минимальной скидкой от розничной цены в 15%», - сказал глава регионального Минсельхозпрода Андрей Разин.

Также на ярмарке действует постоянная акция «ценопадный продукт», суть которой заключается в том, что на каждой ярмарке представлена как минимум одна позиция с минимальной торговой наценкой. Скидка может достигать 70%.

В этот раз покупатели смогут купить по привлекательной цене 28 наименований продуктов питания, среди них - картофель, лук, чернослив, мед, икра, колбасный сыр, скумбрия, шоколадное масло, пряники и многое другое.

До конца года запланировано к проведению еще десять «Ценопадов» в Ступине, Истре, Красногорске, Богородском округе, Ленинском округе, Мытищах, Реутове, Химках, Чехове и Раменском.