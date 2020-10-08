РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Фестиваль спортивного кино Krasnogorski стартовал в подмосковном Красногорске в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Международный фестиваль спортивного кино Krasnogorski проводят в 18-й раз. В нынешнем году он посвящен Олимпийскому движению. Фестивальные показы пройдут в Москве и Подмосковье.

«Дорогие участники, организаторы и гости! От лица XVIII Международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski и от себя лично я поздравляю вас всех с открытием такой долгожданной недели спорта и кино в Красногорске», - сказала директор фестиваля Юлия Пахомова-Горшкова.

Она отметила, что фестиваль вносит большой вклад в развитие спорта в стране и поблагодарила всех, благодаря кому фестиваль состоялся.

«В этом году, несмотря ни на что, наш фестиваль собрал более 80 художественных и документальных картин из 12 стран мира. Я уверена, что вы получите огромное удовольствие от их просмотра», - подчеркнула Пахомова-Горшкова.

Показы в Красногорске начала картина из Австралии «В погоне за ветром». Старший тренер сборной команды России по выездке Инесса Меркулова отметила, что фильм основан на реальных событиях.

«Я была поражена правдивостью этого фильма. Ни одного события не придумано!» - подчеркнула Меркулова.

В Красногорске показы в рамках фестиваля пройдут во Дворце культуры «Подмосковье» и культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово». Награждение победителей состоится 13 октября в ДК «Подмосковье» в 19:00.