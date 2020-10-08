РИАМО - 8 окт. Порядка 1,4 миллиона тонн корма для сельскохозяйственных животных заготовлено в Московской области при подготовке к зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На сегодняшний день в регионе скошено 185,4 тысячи гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Всего грубых и сочных кормов заготовлено 1,43 миллиона тонн, что почти на 600 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На сегодняшний день заготовлено около 982,6 тысячи тонн сенажа, 121 тысяча тонн сена и 328,8 тысячи тонн силоса. На одну условную голову заготовлено 25,8 центнера кормовых единиц при минимальной норме, необходимой для обеспечения животных кормами, в 24,7 центнера.

«Дополнительно до конца года будет заготовлено около 400 тысяч тонн силоса. Это позволит обеспечить крупный и мелкий рогатый скот кормами собственного производства в полном объеме», — резюмировал министр.