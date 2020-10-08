РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. В Балашихе провели обучающий семинар для депутатов горсовета, мероприятие организовали по поручению председателя Мособлдумы, секретаря регионального отделения политической партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

13 сентября в Балашихе прошли выборы в городской совет депутатов. В представительном органе сформирована фракция «Единая Россия» в составе 25 человек. Ефимов отметил важность продолжения последовательной работы депутатского корпуса с жителями Балашихи.

«Мы обсудили приоритетные направления: мониторинг реализации государственных и муниципальных программ на территории городского округа, проведение приемов граждан и сбор наказов, а также информирование горожан о работе, которую проводит партия в СМИ, социальных сетях и на платформе «Избиратель-Депутат», - сказал Ефимов.

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин призвал муниципальных депутатов к совместной работе на избирательных округах.

«В Балашихе очень активные горожане, вы знаете это не понаслышке. Мы вместе с депутатами Госдумы РФ также готовы участвовать в ваших мероприятиях, встречаться с жителями. Объединение усилий дает хороший синергетический эффект в работе», - подчеркнул Шапкин.

Руководитель фракции «Единая Россия», председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов поблагодарил за организацию семинара и пояснил, что алгоритмы работы, выработанные региональным отделением партии, позволяют эффективно работать депутатам на местах и быть полезными своим избирателям.