РИАМО - 8 окт. Все компании Группы «Россети» своевременно выполняют мероприятия по обеспечению надежной работы сетей в осенне-зимний период и идут с опережением плана по техобслуживанию и ремонту в среднем на 12,5%, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В этом году реализация плановых мероприятий потребовала адаптации к ограничениям из-за Covid-19. Тем не менее, все компании Группы «Россети» обеспечили высокий темп работ, выполняют все мероприятия по обеспечению надежной работы инфраструктуры», — сказал первый заместитель гендиректора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров.

По состоянию на 1 октября, по основной номенклатуре работ программа ремонта и обслуживания реализована полностью.

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода энергетики компании «Россети Московский регион» еще в августе в 100-процентном объеме выполнили все этапы ремонтной программы. Реализация работ велась с опережением графика. Темпы не были снижены даже в период действия карантинных мер, связанных с противостоянием коронавирусной инфекции.