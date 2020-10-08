РИАМО - 8 окт. При ошибочном признании должником по исполнительному производству нужно обратиться в Главное управление Федеральной службы судебных приставов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ошибочно оказаться в числе должников можно при полном совпадении фамилии, имени и отчества с ФИО должника по исполнительному производству.

«Обратиться в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области можно по номеру телефона горячей линии: 8(495)580-59-16. Звонки от граждан принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Также нужно будет представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина.

В случае списания денег со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.