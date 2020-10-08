РИАМО - 8 окт. В Химкинской областной больнице начала функционировать детская искусственная почка, теперь дети с острой почечной недостаточностью могут проходить бесплатное лечение быстрее, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Из отделения детской реанимации в педиатрическое отделение перевели первого ребенка, которому проведено 12 сеансов гемодиализа», — сказал заведующий детской инфекционной реанимацией Химкинской областной больницы Дмитрий Новиков.

По его словам, за месяц длительной терапии почки мальчика начали работать самостоятельно. В данный момент ребенок в удовлетворительном состоянии продолжает лечение в терапии.

Отделение детской инфекционной реанимации Химкинской областной больницы реализует экстракорпоральную терапию.

Появление аппарата искусственной почки в Подмосковье позволит обеспечить медпомощь детям из разных округов Московской области.

За месяц работы аппарата экстренную медицинскую помощь уже получили четыре ребенка. Теперь в учреждении начинают принимать маленьких пациентов с почечной патологией на регулярной основе.