РИАМО - 8 окт. Постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в связи с ростом заболеваемости коронавирусом Главгосстройнадзору вернули полномочия по возбуждению дел по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Главгосстройнадзор проверит около 30 санитарных требований на стройках Подмосковья.

«Призываю застройщиков неукоснительно соблюдать все требования, что позволит сократить риски заражения работников Covid-19 на объектах в ходе строительных процессов. Контроль со стороны Главгосстройнадзора будет осуществляться с помощью чек-листа, который заполнят инспекторы по каждому объекту. На его основе сформируется индекс Covid-безопасности, в том числе и всего муниципалитета», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Согласно законодательству, застройщики обязаны организовать «входной фильтр» на строительной площадке, а также работу коллектива в несколько смен. Кроме того, должны быть оборудованы умывальник и дозаторы с антисептиком в местах общего пользования. Обязательно необходимо обеспечить пятидневный запас средств индивидуальной защиты и других.

Следить за индексом безопасности может любой желающий в мобильном приложении «Подмосковные стройки».