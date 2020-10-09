РИАМО - 9 окт. Социальные карты для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также школьников заблокируют для проезда в городском наземном транспорте Москвы с пятницы.

В городе введены дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями по борьбе с коронавирусом, так как в столице наблюдается серьезный рост числа новых случаев заражения. Большинство госпитализированных — именно пожилые горожане, а они особенно тяжело переносят заболевание.

Льготный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будет приостановлен до 28 октября.

Бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте приостанавливается до окончания каникул. При этом деньги, которые были уплачены за проезд, перенесут на более поздний срок.

Данная мера направлена на снижение числа пассажиров городского транспорта для снижения риска заражения коронавирусом.

Москвичи 65+ и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим. Работодатели также должны перевести часть сотрудников (не менее 30%) на удаленку. Кроме того, организации и предприятия обязаны каждую неделю информировать мэрию о переводе сотрудников на дистанционный режим. В противном случае им грозит крупный штраф.

Все указанные меры направлены на сохранение жизни и здоровья горожан в условиях непростой эпидемиологической ситуации в столице.

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8 ОКТЯБРЯ

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