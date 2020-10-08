РИАМО - 8 окт. Завод изделий из окрашенного металлопроката построят в Лобне, разрешение на строительство производственно-складского комплекса получило ООО «Компания Металл Профиль», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Ключевые мощности компании располагаются на территории Московской области. При содействии Мининвеста Подмосковья компания дважды получила субсидию в целях возмещения затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для новых промышленных предприятий», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что субсидия составила свыше 114 миллионов рублей. На сегодняшний день компании помогают в реализации инвестиционного проекта по строительству завода в Лобне.

Целью проекта является создание российского производства лакокрасочных материалов с использованием современных технологий, которые не уступают по качеству иностранными аналогам. На заводе будут производиться высококачественные изделия из окрашенного металлопроката: стальная кровля, сэндвич-панели, профили.

Производственно-складской комплекс планируется ввести в эксплуатацию в ноябре этого года. Проектная мощность завода составит свыше 6 тысяч тонн лакокрасочных материалов в год.

На текущий момент в проект инвестировано около 1 миллиарда рублей. Завод обеспечит работой 115 человек.