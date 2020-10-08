РИАМО - 8 окт. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин отметил, что новый законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в России защитит интересы и безопасность туристов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В последние годы в России наблюдается тенденция активного развития внутреннего туризма, при увеличении дефицита профессиональных экскурсоводов. Сейчас экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники зачастую работают нелегально. Обязательная аттестация специалистов, отвечающая за имидж страны — важный этап для развития отрасли», — сказал Пайкин.

Он добавил, что в России туристы жалуются из-за низкого качества предоставляемых услуг – это большая проблема.

«Эти меры повысят качество экскурсионного обслуживания и тем самым дадут еще один импульс для развития внутреннего туризма. Ведь основная цель законопроекта — защитить интересы и безопасность туристов на территории России», — отметил Пайкин.

Он считает, что законопроект поможет улучшению имидж России на туристическом рынке. Кроме того, специалист считает, что проект поможет развивать эту отрасль.

«Законопроектом мы выводим целую отрасль из тени, так как очень важно, чтобы в нашей стране все было прозрачно», — резюмировал Пайкин.​