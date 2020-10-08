РИАМО - 8 окт. Более 50 тысяч тестов на коронавирус сдали пассажиры в московском аэропорту Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Тестирование на коронавирус с помощью метода ПЦР начали проводить в воздушной гавани в апреле 2020 года.

«Пациенты получают результаты исследования в течение 1-2 рабочих дней на электронную почту. Пассажиры могут в онлайн-режиме заполнить заявку для прохождения тестирования», – уточняется в сообщении.

Пассажиров аэровокзала могут протестировать на возбудитель коронавирусной инфекции (метод ПЦР), на антитела к корнавирусу и экспресс-тесты на Covid-19 с возможностью получения результата через 60 минут.

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8 ОКТЯБРЯ

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