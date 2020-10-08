РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В подмосковном Подольске на проспекте Ленина легковой автомобиль врезался в заднюю часть рейсового автобуса, пострадавших нет, движение затруднено, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На проспекте Ленина водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в заднюю часть рейсового автобуса. Пострадавших нет. Водитель выставил знак аварийной остановки, другие участники движения вынуждены объезжать это место.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение на участке дороги на проспекте Ленина от Дома книги до поворота на улицу Павлика Морозова затруднено.