РИАМО - 8 окт. На сегодняшний день завершается подготовка плана работы Мосгордумы до конца 2020 года, его рассмотрение запланировано на ближайшее заседание, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«План достаточно обширный. Уже сейчас там находится более 40 проектов документов, проектов законов и проектов постановлений. Традиционно, осенняя сессия - это рассмотрение проекта бюджета. Мы понимаем, что проект бюджета будет непростой и вызовет горячие обсуждения», - сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что, кроме рассмотрения бюджета, также будут рассматриваться отчет об исполнении бюджета, отчет контрольно-счетной палаты и утверждение бюджета фонда обязательного медицинского страхования.

«Сессия будет интересная. Объем документов и проектов достаточно большой. На ближайшем заседании план работы Московской городской думы будет утвержден», - добавил Шапошников.