РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В подмосковном Подольске юристы разъяснили мигрантам, как не стать жертвой мошенников в миграционной сфере и какие действия могут привести к депортации, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель Сенаторского клуба Совета Федерации ФС РФ Юрий Шипилов.

В рамках Федерального миграционного проекта Сенаторского клуба исполнительная дирекция провела прием граждан, приехавших по разным причинам в Россию. Мигранты получили исчерпывающие ответы на наболевшие вопросы. Им дали юридические консультации и разъяснили необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства РФ.

«На прием обратились четыре посетителя и одна семья. Им объяснили, как не стать жертвой мошенников в миграционной сфере. Рассказали о необходимости соблюдать порядок при оформлении документов исключительно в рамках существующего законодательства. Также поговорили о том, какие действия могут привести к депортации из РФ и дальнейшему запрету на въезд», - сказал Шипилов.

Прием граждан проходит по средам с 11:00 до 16:00 по адресу: Подольск, улица Большая Серпуховская, 27.