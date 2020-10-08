РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Стела героев Великой Отечественной войны и сквер могут появиться в деревне Дятловка подмосковной Балашихи по просьбе жителей в рамках программы инициативного бюджетирования, которая активно развивается в Подмосковье, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов провел прием жителей в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Жители деревни Дятловка рассказали депутату о предложении увековечить память воинам ВОВ, ушедшим из деревни и не вернувшимся с фронта - установить героям стелу и разбить вокруг нее сквер на территории, где в военное время стоял деревенский клуб, а сейчас от него остался лишь фундамент. Ефимов предложил реализовать проект в рамках программы инициативного бюджетирования.

«В ближайшее время мы встретимся с инициативной группой жителей деревни и при их поддержке подготовим проект-предложение в программу 2022 года, так как программа следующего года уже сформирована», – сказал Ефимов.

Всего на прием к депутату записалось четыре человека: вопросы также касались помощи в трудоустройстве и выделения материальной помощи.

Пенсионерка Галина Скворцова пожаловалась на шумных соседей сверху, которые возвращаются домой поздно и мешают всем спать.

Ефимов напомнил, что в регионе действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», в котором четко прописано, что не допускается проводить шумный ремонт в многоквартирных домах с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 по будням, с 19:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в субботу, а также круглосуточно – в воскресенье и в праздничные дни.

Он попросил участкового уполномоченного полиции вместе с представителем управляющей компании опросить соседей женщины и при подтверждении фактов нарушения режима тишины отреагировать на ее заявление.