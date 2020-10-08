РИАМО - 8 окт. В Московской городской думе готовы обсудить вопрос установки алкозамков на прокатные автомобили и автомобили каршеринга, на данный момент депутаты ждут статистику по ДТП с участием пьяных водителей на этом виде транспорта, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Многие мои коллеги озвучивали инициативу об установке алкозамков на эти автомобили. Этот вопрос находится в стадии обсуждения. Сейчас мы ждем статистические данные за последние несколько лет», — сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что речь не идет об установке алкозамков на все автомобили. Это может сказаться на стоимости и производстве машин в целом.

«Поймем уровень этой проблематики, наверняка подойдем к обсуждению вопроса установки замков в автомобили, которые используются в прокатной деятельности или каршеринге», — заключил Шапошников.