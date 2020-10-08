РИАМО - 8 окт. ГБУ Московской области «Центр мемориальных услуг» возобновило выезды в подмосковные многофункциональные центры для предоставления государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Встречи с гражданами организованы с целью консультирования и разъяснения законодательства Московской области в сфере погребения и похоронного дела», — говорится в сообщении.

На выездах сотрудники центра разъясняют: куда обращаться для оформления документов и получения социального пособия и материальной помощи на погребение, какие изменения произошли в законодательстве Московской области в сфере погребения и похоронного дела, как правильно осуществить замену надмогильного сооружения и ограждения места захоронения.

«На такой встрече у любого человека есть возможность лично задать свой вопрос и получить бесплатный квалифицированный ответ компетентного лица», — подчеркнул зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Если гражданин не смог задать вопрос консультантам ГБУ МО «ЦМУ» в МФЦ, на сайте учреждения есть возможность ознакомиться с рубрикой «Часто задаваемые вопросы» и найти ответ на подобный вопрос, либо можно обратиться в учреждение через активную кнопку «Задать вопрос» на сайте или по круглосуточному номеру телефона: +7 (498) 568-99-99.

Информацию о дате выезда сотрудников ГБУ «Центр мемориальных услуг» можно уточнить в отделении МФЦ конкретного муниципального образования.