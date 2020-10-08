РИАМО - 8 окт. На базе колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске состоялся мастер-класс по приготовлению блюд в тайском стиле от известного бренд-шефа Дмитрия Табакова, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

За работой именитого шеф-повара наблюдали по видеосвязи студенты всех колледжей Подмосковья, где обучают поварскому делу.

«Мы вводим новую практику, теперь в наших колледжах гуру своего дела будут проводить мастер-классы для наших студентов. Это прекрасная возможность для наших студентов увидеть, как работают профессионалы своего дела, перенять опыт и задать им интересующие вопросы», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, в таких мастер-классах особенно удобно то, что не нужно никуда ехать, все транслируется в режиме реального времени для всех студентов.

Ранее на базе центра опережающей профессиональной подготовки в Реутове прошел мастер-класс для студентов от академии парикмахерского искусства «Долорес».