РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В подмосковных Люберцах в октябре почти в 40 многоквартирных домах изменились управляющие организации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С первого октября Госжилинспекция Московской области обновила в реестре лицензий данные об управлении многоквартирными домами. По 38 адресам в городском округе Люберцы изменились организации, осуществляющие деятельность по управлению общим имуществом», - говорится в сообщении.

Информация об управляющих организациях была обновлена на основании решения собственников, принятого на общих собраниях. Также поводом могли стать результаты открытых конкурсов, которые проводит администрация в случаях, когда жители по ряду причин не приняли соответствующее решение самостоятельно.

Избранные управляющие организации подали в Госжилинспекцию пакет документов, отвечающий всем требованиям жилищного законодательства. После этого с 1 октября сотрудники областного надзорного ведомства обновили в реестре лицензий данные об управлении многоквартирными домами.

Всего в Московской области управляющие организации изменились в 178 жилых домах.